Fünf Führungen im Fürstenlager

Auerbach.An fünf Terminen im August können Besucher des Staatsparks Fürstenlager in Auerbach wieder Park und Dörfchen mit einer Führung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen erkunden:

Am 1. August (Samstag), 9. August (Sonntag), 15. August (Samstag), 23. August (Sonntag) und 29. August (Samstag) starten die etwa anderthalbstündigen Touren auf verschiedenen Routen jeweils um 14 Uhr durch das Fürstenlager.

Tickets sind bei der Parkführerin erhältlich. Treffpunkt für alle Führungen ist das Weißzeughäuschen. Eine Anmeldung im Voraus (unter Tel. 06251-9346-0) wird aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl empfohlen.

Die maximale Teilnehmerzahl beträgt zehn Personen. Jeder Teilnehmer muss die Kontaktdaten (Name, Adresse und Telefonnummer) angeben, damit bei einer eventuell auftretenden Corona-Infektion Kontaktpersonen nachvollzogen werden können. Die Daten werden sicher aufbewahrt und nach einem Monat vernichtet.

„Wir bitten unsere Besucher beim Aufenthalt in unseren Liegenschaften die Empfehlungen des Bundes, des Landes Hessen und des Robert-Koch-Institutes zu beachten, insbesondere die Anweisungen zum Abstandhalten, zu den bislang noch geltenden Kontaktsperren sowie zu den Hygiene-Vorschriften. Bitte nehmen Sie auch die Weisungen unseres Personals ernst und richten Sie sich danach. Die Gesundheit unserer Gäste liegt uns am Herzen“, heißt es in der Ankündigung der Parkverwaltung abschließend. red

