Bensheim.Cool bleiben? Das fällt bei Temperaturen deutlich jenseits der 30 Grad nicht immer leicht – vor allem, wenn das Eis in der Waffel schneller schmilzt, als man es lecken kann. Der Albtraum eines jeden Kindes.

Unabhängig von kleinen Alltagsproblemen hat die Hitzewelle aber durchaus ernstzunehmende Auswirkungen auf Menschen, Pflanzen und Tiere. Im Heilig-Geist-Hospital in Bensheim hat man sich in den vergangenen Tagen ebenfalls auf die heiße Witterung eingestellt. „Einige Stationen im HGH sind klimatisiert, die Raumtemperatur ist aufgrund der recht guten Wärmedämmung aber auch in den noch nicht klimatisierten Bereichen erträglich“, erklärt Dominik Seredinski, Sprecher der Artemed-Gruppe, auf Nachfrage. Grundsätzlich werde versucht, durch Lüften am frühen Morgen und abends die Raumtemperatur so niedrig wie möglich zu halten.

Kalte Lappen, kühles Fußbad

Für die Patienten stehen darüber hinaus gekühlte Getränke bereit. Pflegekräfte geben Tipps, wie man sich etwas abkühlen kann – „beispielsweise durch kalte Lappen auf der Stirn, im Nacken oder ein kühles Fußbad“, so Seredinski. Auf den Stationen werde zudem regelmäßig kostenlos Eis verteilt.