Fünf spannende Inszenierungen

Bensheim.Vom 7. bis 29. März findet zum 24. Mal die Woche junger Schauspieler in Bensheim statt. Das Festival, das 1996 auf Vorschlag der Ringelbandstiftung gegründet wurde, ist ein Festival der Schauspielkunst und legt den Fokus ganz auf das Können der jungen Darsteller. Der mit 3000 Euro dotierte „Günther-Rühle-Preis“ zeichnet die beste schauspielerische Leistung im Rahmen dieses Festivals aus.

Schauspielausbildung und -arbeit unterliegen seit geraumer Zeit einem enormen Anforderungs- und Profilwechsel. Vom psychologischen Kammerspiel bis zur Performance, von individueller Gestaltung bis zur chorischen Perfektion, von Einfühlung bis zur (epischen) Distanzierung, vom Verkörpern klassischer Dramenfiguren bis zur Autorenschaft – das Spektrum junger Schauspielkunst ist im steten Wandel. Es ist das Anliegen der „Woche“, fünf repräsentative Beispiele für gegenwärtige Spielweisen und Entwicklungen junger Schauspielkunst aufzuspüren.

Mit dem Thalia Theater aus Hamburg, dem Weimarer Deutschen Nationaltheater, dem Theater Erlangen und dem Schauspiel Hannover gastieren vier Schauspielhäuser zum ersten Mal mit ihren jungen Ensembles in Bensheim – mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus ausnahmslos renommierte Häuser. Neben den beiden zeitgenössischen Stücken von Édouard Louis („Im Herzen der Gewalt“) und Duncan Macmillan („All das Schöne“) werden in diesem Jahr drei Texte in spannenden Inszenierungen zu sehen sein, die mit Recht einen Platz im Kanon der deutschsprachigen Literatur haben: „Jugend ohne Gott“ von Ödön von Horváth, „Michael Kohlhaas“ von Heinrich von Kleist und „Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert. Die Auftaktveranstaltung findet am 7. März im Gertrud-Eysoldt-Foyer des Parktheaters statt.

Nach acht Jahren hat Hermann Beil den Vorsitz des Auswahlgremiums an Prof. Dagmar Borrmann (Ausbildungsdirektorin Schauspiel HfMDK, Frankfurt) abgegeben, die nun zusammen mit Carola Hannusch (Dramaturgin, Theater Essen) und Marlene Anna Schäfer (freie Regisseurin), das Festivalprogramm zusammengestellt hat.

Veranstalter der Woche junger Schauspieler ist die Stadt Bensheim gemeinsam mit der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Sparkasse Bensheim. red

