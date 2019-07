Fünf Täuflinge auf einen Streich

Bensheim.Kürzlich durfte der Gemeindepfarrer der katholischen Pfarrei Sankt Laurentius, Harald Poggel, fünf Kindern im Alter von drei Monaten bis zwei Jahren in einem feierlichen Wortgottesdienst das Sakrament der Taufe spenden.

Die Jugendarbeit geprägt

Aufgrund besonderer Umstände, wurden gerade diese fünf Täuflinge in einer gemeinsamen Zeremonie getauft: Denn die Väter dieser Kinder sind allesamt ehemalige Mitglieder der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) von Sankt Laurentius.

Gemeinsam haben sie jahrelang die Jugendarbeit in der Gemeinde stark geprägt, diverse Jugendzeltlager und -ausflüge organisiert und ausgerichtet und Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, Gemeinschaft zu erleben und mitzugestalten.

Passende Motto-T-Shirts

Als Dank für das jahrelange Engagement brachten sich bei der Taufe Aktive der Jugendarbeit, ehemalige Zeltlagerkinder und Eltern von diesen, unter anderem musikalisch und als Messdiener ein. Gruß- und Dankesworte der Pfarrei wurden von Ulrike Meyer als Stellvertreterin des Pfarrgemeinderates überbracht.

Die fünf frisch Getauften wurden durch eine Abordnung der KjG mit passenden Motto-T-Shirts in der Gemeinde willkommen geheißen. Hier freut man sich bereits auf die kommenden Zeltlager in sechs bis sieben Jahren, wenn dieser starke Jahrgang beginnt, aktiv an der Jugendarbeit teilzunehmen. red

