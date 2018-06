Fünfmal die Traumnote 1,0 am Goethe

Anzeige

134 Abiturientinnen und Abiturienten feierten anschließend ausgelassen und bejubelten die fünf Schülerinnen und Schüler mit der Traumnote 1,0 genauso herzlich wie alle anderen, die den erfolgreichen Abschluss ihrer Schulzeit bewältigt hatten.

Abiball am 15. Juni

Am Dienstag, 12. Juni, begeht die Schulgemeinde um 18 Uhr in der Michaelskirche einen ökumenischen Dankgottesdienst, bevor am 13. Juni in der Weststadthalle die Abiturzeugnisse feierlich übergeben werden. Traditionell wird die Schulzeit am 15. Juni mit dem Ball der Abiturienten auf dem Schulgelände des Goethe-Gymnasiums beendet.

Am Goethe-Gymnasium haben folgende Schülerinnen und Schüler das Abitur bestanden:

Marie Aust, Helen Bartelt, Niels Barthel, Jasmin Baschnagel, Marius Baschnagel, Nils Bauer, Jessica Baumgart, Serkan Bayer, Lea Marie Becker, Niklas Becker, Amelie Benzin, Chiara Beretz, Nick Bernhard, Carolin Biernat, Janina Blöcher, Jonathan Blumann, Henrike Böhler, Joëlle Bornhöft, Timo Braun, Dinah Bruckmaier, Vivian Cheng, Jasmin Czaja, Lukas Diehlmann, Nadia Druffel, Leon Ebertshäuser, Janine Ecker, Anna Eichhorn, Noah Elsell, Laura Emig, David Eul, Bastian Fahrner, Anthony-Joseph Fera, Jonas Fickel, Leopold Gawenda, Sebastian Gilbert, Friederike Glauner, Louise Gondolph, Jan Grübener, Maite Grüner, Marco Gutekunst, Jakob Hahn, Ahmed Hajrovic, Annalouise Harks, Jonathan Haydu, Luca Heinrich, Yara Held, Mark Hellwig, Max Heydemann, Mara Hogewind, Lea Holaus, Charlotte Holderied, Lara Hölzel, Maximilian Homilius, Lynn Huba, Urtina Huskaj, Lara Huthmann, Anastasia Hypko, Katharina Jamin, Alexandra Janzer, Simon Kaffanke, Benjamin Kalle, Marcel-Dominik Klein, Paula Klein, Caroline Kraft, Jessica Kramert, Till-Sebastian Krause, Justi Kreuzer, Felix Krumm, Jeanine Krumreich, Hannah Kuch, Lisa Kuhn, Hannah Kunz, Jasmin Lehrach, Julia Lindemann, Paul Linke, Vanessa Lotz, Sally-Jessica Lüdtke, Tobin Lurg, Joshua Lux, Liam MacGregor, Louisa Malki, Maresa Mathew, Moritz Matzke, Marie Molz, Lena Neumann, Amelie Oberkirch, Jonas Patsch, Giulia Pausch, Lisa Petermann, Sophie Pfleiderer, Marius Piepenburg, Matthias Pietsch, Laura Poluschkin, Robin Rahn, Jördis Reichardt, Clemens Riehl, Lukas Rothe, Carla-Marie Russow, David Saborowski, Noah Salem, Henriette Schoeneck, Yari Schoenrock, Lena Scholz, Luca Schön, Ludwig Schräder, Bastian Schrimpf, Daniel Schröter, Daniel Schweiger, Vivien Scott, Alperen Sever, Melina Spitzer, Svenja Stelzig, Helena Störk, Johanna Terhart, Selam Tesfai, Simon Thobe, Hero Tjarks, Lea Trautmann, Lars Urbanski, Rebecca Vatter, Celina Vock, Amelie von Hagke, Jakob Walter, Jessica Weber, Chiara Weihrich, Benedikt Weinhold, Kim Weis, Alexander Weyh, Jana Willmes, Marlene Wirth, Jonas Wolf, Moritz Wollny, Sonja Wunsch.

Aufgeführt sind nur die Abiturientinnen und Abiturienten, die mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden sind. red

