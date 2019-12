Für 320 Euro ein Jahr lang Eis essen

Bensheim.Was gibt’s zur Bescherung? Natürlich mal wieder die Katze im Sack. Denn man konnte am Samstag in vielen Fällen nicht ganz sicher sein, was unter dem Geschenkpapier verborgen war. Die Hinweise von Auktionator Harry Hegenbarth waren meistens mehr, manchmal aber auch weniger erhellend. Es sollte schließlich spannend bleiben bei der 16. Versteigerung dieser Art, zu der um die Mittagszeit

...