Für das Klima in die Pedale treten

Bensheim.Die Aktion Stadtradeln geht in Bensheim in die vierte Runde: Vom 1. bis 21. Mai kann wieder jeder für Bensheim Kilometer „erradeln“. 2017 traten für Bensheim insgesamt 373 Teilnehmer in die Pedale, die zusammen 96 222 Kilometer zurückgelegt und den Äquator damit quasi 2,4-mal umfahren haben.

Auch bundesweit beginnt das Stadtradeln am 1. Mai und dauert bis 30. September. Städte sind mittlerweile sogar weltweit zur Teilnahme aufgerufen, für ein gutes Klima und mehr Radverkehrsförderung um die Wette zu radeln. Stadtrat Adil Oyan hofft auf möglichst viele Teilnehmer, die für Bensheim an den Start gehen: „Jeder Kilometer zählt. Vor allem geht es beim Radfahren um die Vermeidung von Schadstoffen sowie um nachhaltigen Verkehr. Und es geht um Fragen der Verkehrssicherheit, der Gesundheit und um Freizeitvergnügen.“

Als weitere Motivationshilfe winken Preise: Für Bensheimer Teilnehmer gibt es die Chance auf Überraschungspakete der GGEW AG. Neu ist in diesem Jahr die Sonderkategorie „Stadtradeln-Star“. Die „Stadtradeln-Stars“ sollen 21 Tage am Stück kein Auto nutzen. Kommunalpolitiker und andere Personen des öffentlichen Lebens sind besonders dazu aufgerufen, als Stadtradel-Stars an den Start zu gehen. Stadtrat Adil Oyan zum Beispiel wird sich dieser Herausforderung stellen.