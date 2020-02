Für die Kita anmelden

Bensheim.Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung der Stadt Bensheim erinnert Eltern nochmals an die Frist für Anmeldungen ihrer Kinder: Bis zum 29. Februar muss der Bedarf an Betreuungsplätzen im Kindergartenjahr 2020/2021 per Online-Formular angemeldet werden.

Das Formular ist auf der städtischen Homepage www.bensheim.de unter den Menüpunkten Leben in Bensheim / Bürger in Bensheim / Kinder zu finden. Eltern können dabei ihre bevorzugten Kindertagesstätten angeben. In gemeinsamen Konferenzen vergeben die Leiter der Kindertagesstätten die Betreuungsplätze. Sie versuchen hierbei, die Wünsche der Eltern zu berücksichtigen.

Das Aufnahmeverfahren gilt für alle Bensheimer Kindertagesstätten – sowohl für städtische als auch für freie Träger. Die Abstimmungstermine zwecks Vergabe der Kita- oder Krippenplätze für das neue Kindergartenjahr (immer zum 1. August) finden mit allen Einrichtungen in der Zeit von März bis Mai statt.

Tageseltern für U3-Betreuung

Berücksichtigt werden bei diesen Terminen alle Kindergartenkinder, die bis einschließlich Dezember des entsprechenden Jahres drei Jahre alt werden und alle Krippenkinder, deren Aufnahme bis Dezember gewünscht ist. Bei Zuzug nach Bensheim oder einem anderen kurzfristigen Aufnahmewunsch sollen Eltern direkt Kontakt mit dem Eigenbetrieb Kinderbetreuung Kontakt aufnehmen. Da der Großteil der Kitaplätze zum 1. August eines Jahres frei wird, ist eine unterjährige Aufnahme nicht in allen Einrichtungen möglich.

Neben den Plätzen in den Kitas stehen Tagespflegepersonen für die U3-Betreuung zur Verfügung. Die Vermittlung dieser Plätze erfolgt über die Tageselternbörse, Hauptstraße 81, Telefon 06251/8053150, service@familienzentrum-bensheim.de.

Weitere Informationen auf der städtischen Homepage www.bensheim.de, unter den Telefonnummern 06251/8699168 oder 8699161 oder Mail kinderbetreuung@bensheim.de. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.02.2020