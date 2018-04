Anzeige

Natalie Ganske arbeitet seit 2007 als Sozialpädagogin in verschiedenen sozialen Bereichen. Seit der Ausbildung in Gewaltfreier Kommunikation 2011 ist ihr Leben reicher und erfüllter geworden, so dass sie auch sich entschlossen hat, diesen Zugewinn weiter an die Menschen weiterzugeben.

Nähere Informationen über das Frauenbüro der Stadt Bensheim unter Telefon 06251/856003. Der Eintritt ist frei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.04.2018