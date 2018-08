Für Gewerbegebiet, gegen Brecheranlage

Bensheim.„Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich für den Neubau gestimmt“, machte Volker Feick deutlich, dass er sich unter dem Erhalt des Bürgerhauses, für den er gestimmt hatte, etwas anderes vorgestellt hatte. „Von dem Achteck ist nichts mehr erkennbar.“ Der frühere Stadtverordnetenvorsteher stand damit nicht allein, wie eine weitere Wortmeldung in der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbands verdeutlichte.

Anlass war die Vorstellung der aktuellen Fassadengestaltung, die nach Gesprächen mit dem Gestaltungsbeirat und der Denkmalpflege entstanden war. In der Visualisierung ist das ursprüngliche Gebäude nicht mehr erkennbar. Aus dem Achteck wurde durch ein in Richtung Beauner Platz und Dalberger Hof vorgezogenes und von einer transparenten Stahlkonstruktion gestütztes Dach ein „Kasten“.

Erster Stadtrat Helmut Sachwitz nannte auch die Gründe für diese Lösung, denn ohne massive Eingriffe in die Bausubstanz sei eine Sanierung sowohl aus technischen als auch aus fachlichen Gründen nicht möglich gewesen. Es habe sich in den umgebenden historischen Kontext nicht eingefügt. Die Denkmalbehörde hatte die ursprüngliche Variante – wie mehrfach berichtet – als „maßstabsprengend“ und „Störfaktor“ abgelehnt.

Auf die kritischen Anmerkungen eingehend, machte Baudezernent Sachwitz nochmals deutlich, dass man nie einen Hehl daraus gemacht habe, dass eine Teilsanierung für 3,5 Millionen Euro nicht machbar sei, doch „man hat uns nicht geglaubt“.

In der gut besuchten Mitgliederversammlung in der Gaststätte Weiherhaus standen am Donnerstagabend alle politischen Ebenen auf der Tagesordnung. Wichtigster Punkt war die Wahl der Delegierten, die an der Aufstellung der Kandidatenliste für die Europawahl im Mai 2019 mitwirken sollen. Die einstimmig beschlossene und von Michael Meister angeführte Liste umfasst insgesamt 68 Mitglieder, von denen 24 als Delegierte beim Parteitag am 19. Oktober in Lorsch den Kandidaten der Bergsträßer CDU für die Europawahl nominieren.

Kritik an Datenschutzverordnung

Einen weiteren europäischen Aspekt brachte Bürgermeister Rolf Richter in die Diskussion. Er wies sich als „absolut überzeugter Europäer und Befürworter des europäischen Gedankens“ aus, doch alles, was man mit den Städtepartnerschaften und Freundeskreisen mache, werde mit einer Europäischen Datenschutzverordnung wieder eingerissen. Insbesondere sprach er hier die Probleme an, mit denen vor allem Vereine zu kämpfen hätten.

Meister sah dies etwas differenzierter. Durch den Datenschutz würde man als Individuum geschützt, wobei die Gefahr aber nicht von Vereinen ausginge, sondern von großen Konzernen. Das europäische Datenschutzrecht sei eine positive Errungenschaft für alle, die aber nicht mit Bürokratie und Administration überfrachtet werden sollte. Auch das von Stadtrat Hans Seibert aus Vereinssicht gefürchtete Geschäftsmodell Abmahnung müsse man im Auge haben.

Auf der kommunalpolitischen Ebene hatte Stadtverbandsvorsitzender Tobias Heinz über das vor der Sommerpause beschlossene Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit am Bahnhof informiert, und Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk bezog Stellung zur öffentlichen Diskussion um das Gewerbegebiet Riedwiese, wobei er auch seinem Ärger über die Art und Weise der Kritik Luft machte.

Er räumte zwar ein, dass die ursprüngliche Ausweisung eines Industriegebietes an dieser Stelle ein „relativ schlechter Start“ gewesen sei, doch sei dieser Fehler mit der Reduzierung auf ein Gewerbegebiet korrigiert worden. Interessiert an der Gewerbefläche ist ein Unternehmer aus Fehlheim, dessen Verlagerung aus der Ortsmitte im Interesse der Stadt liege.

Nach dessen Ankündigung, sein Geschäftsfeld um eine Bauschutt-Recyclinganlage zu erweitern, sei ein Szenario aufgebaut und „schamlos in die Trickkiste gegriffen“ geworden. Mit der Unterstellung, dass hier Reaktorteile aus Biblis recycelt werden, sei der Boden der Realität gänzlich verlassen worden.

Unmissverständlich machte Woißyk deutlich, dass die CDU das Gewerbegebiet wolle und sich auch nicht auf die Halbierung der Fläche einlasse. Ebenso klar sei aber auch, dass eine Bauschutt-Recyclinganlage nicht gewollt sei und dies im Kaufvertrag auch entsprechend festgelegt werde. „Eine Recyclinganlage ist kein städtebauliches Ziel“, so der Fraktionsvorsitzende in seiner Rede abschließend.

