Für mehr Grün in der Stadt

Bensheim.Seit sich einige Vogel- und Naturbegeisterte 1950 zu einer Vogelschutzgruppe im Deutschen Bund für Vogelschutz zusammengefunden hatten, entwickelte sich kontinuierlich daraus ein mitgliederstarker Nabu-Stadtverband für Bensheim und Zwingenberg, der längst über die klassischen alten Vogelschutzaufgaben hinausgewachsen ist.

Förderung der Artenvielfalt

Heute gilt die Sorge vor allem dem Schutz der verbliebenen naturnahen Lebensräume und der Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt. Sie leidet unter den rasant veränderten Umweltbedingungen, die die natürlichen Lebensräume an allen Ecken und Enden einengen und viele Populationen an den Rand des Verschwindens bringen. Allein die Praktiken der modernen Landwirtschaft: Großflächenanbau, Unkrautvernichter, Pestizide, Folienkulturen hätten laut Nabu zum Zusammenbruch der Feldvögel geführt. So musste die früher häufige und beliebte Feldlerche als hochbedrohte Art zum Vogel des Jahres 2019 erklärt werden.

Vorsitzender blickt zurück

In diesem Spannungsfeld stehen die Aktivitäten des Bensheimer Nabu. Über die letzten vier Jahre wird Vorsitzender Stephan Schäfer bei der Hauptversammlung berichten, die am Donnerstag, 15. November, um 19 Uhr im Breuersälchen des Kolpinghauses Bensheim, Am Rinnentor, stattfindet. Zur Sprache kommen die Erfolge im Artenschutz, die vielfältigen Initiativen und Kooperationen zu mehr Natur in der Stadt und im Umfeld, die jährlichen vogelkundlichen Wanderungen, dazu die Pflege der Nabu Schutzflächen und die Beratungstätigkeit auf vielen Ebenen.

Jüngere Kräfte finden

Da zudem Vorstandswahlen anstehen, geht es auch um die künftige Gestaltung der Vorstandsarbeit, zu der jüngere Kräfte herangezogen werden sollen, die das Gesicht und das Profil des Nabu am Ort fortentwickeln sollen. Ein Schwerpunkt wurde schon in Angriff genommen. Drei Arbeitsgruppen kümmern sich um stadtökologische Verbesserungen: städtisches Grün, Gebäudebrüter und Gärten im Stadtgebiet. Zum Mitwirken ist jeder interessierte Bürger eingeladen.

Zur Abstimmung steht auch die Neufassung der Satzung, die infolge der überarbeiteten Bundes- und Landessatzung des Nabu beschlossen werden muss. Einsichtnahme dazu kann auf der Homepage www.nabu-bensheim.de oder auf Anforderung beim Bensheimer Vorstand genommen werden. Es ergeht Einladung an Mitglieder und Freunde. red

