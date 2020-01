Für Nibelungenbahn mit E-Antrieb

Bensheim.Der Neujahrsempfang der Bensheimer SPD im Hotel Felix war sehr gut besucht. Vorsitzende Christiane Lux begrüßte die Gäste mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr, aber auch einem Ausblick auf anstehende Ereignisse.

Sie wies darauf hin, dass das Jahr 2019 wegen der Wahl der neuen Parteispitze der Bundes-SPD nicht einfach verlaufen sei. Sie plädierte dafür, dem neuen Führungsduo Zeit zu lassen, um sich zu profilieren. Vorzeitige Kritik sei dabei nicht hilfreich. In Bezug auf die Bensheimer Bürgermeisterwahl im Juni erklärte sie, dass sich die SPD – wie berichtet – bezüglich eines Kandidaten noch nicht festgelegt habe. Schließlich lud sie die Genossen zum traditionellen Heringsessen ein, das am Aschermittwoch im Weingut Mohr stattfindet. Die Landtagsabgeordnete Karin Hartmann wies darauf hin, dass nach der vergangenen Wahl die AfD jetzt schon ein Jahr im Landtag vertreten sei.

Wichtig sei eine Demokratiebildung gegen Rechte. Eine bestimmt hilfreiche Stiftung für Demokratie sei allerdings von der Koalition abgelehnt worden. Ferner kritisierte sie den Lehrermangel. Auch im Pflegebereich gebe es große Defizite an Arbeitskräften. Nach 20 Jahren Regierungsverantwortung durch die CDU dürfe es keine Ausreden mehr zu unverhofften Problemen geben.

Der Kreisbeigeordnete Karsten Krug skizzierte einige wichtige Themen, die im Kreis Bergstraße derzeit anstehen. In einem neuen Schulentwicklungsplan werde in Kürze aufgezeigt, wo die Notwendigkeit des Baus von neuen Schulen besteht. Die Kommunen sollen finanziell unterstützt werden, um neue Kindertagesplätze einzurichten. Auch im öffentlichen Nahverkehr werde es Neuerungen geben, die demnächst vorgestellt würden. Die Einstellung eines Klimaschutzmanagers sei ebenso geplant wie die Umsetzung von insgesamt 15 Klimaschutzmaßnahmen.

Der Vorsitzende der Bergsträßer SPD, Marius Schmidt, schlug Neuerungen für die Kreispolitik vor. So sollte nach seiner Ansicht nur ein Dezernent für Kreispolitik zuständig sein. Die Nibelungenbahn sollte elektrifiziert und in Bensheim sollten zwei weitere Haltestellen eingerichtet werden, nämlich am Berliner Ring und bei Sirona. Dies würde auch den Plänen der Bensheimer SPD für eine neue Südstadt entgegenkommen. Die Konditionen für Tageseltern wurden kürzlich erhöht. Diese waren teilweise seit sieben Jahren nicht mehr gestiegen.

Der Neujahrsempfang klang mit Ehrungen aus. Neben Jubilaren mit zehn- und 25-jähriger Parteizugehörigkeit durfte Christiane Lux Mitgliedern gratulieren, die bereits 40 und 50 Jahre der Partei angehören. Fünf der Jubilare konnten sogar bereits auf 60 Jahre zurückblicken und ein Mitglied auf 65 Jahre.

Von den insgesamt 25 Jubilaren konnte Christiane Lux acht Parteimitgliedern ihre Urkunden persönlich überreichen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020