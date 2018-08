Anzeige

Info-Veranstaltung im September

Eine unverbindliche Informationsveranstaltung, die in die Gesprächsabende einführt, findet am 15. September um 15.30 Uhr im Hospiz Bergstraße in der Kalkgasse 13 statt. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, erleichtert aber die Organisation, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Voranmeldung und weitere Informationen: Geschäftsstelle des Hospiz-Vereins, Sandstraße 11, Bensheim, Telefon 06251/989450, per Mail an: post@hospiz-verein-bergstrasse.de oder www.hospiz-verein-bergstrasse.de red

