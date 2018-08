Bensheim.Menschen, die einen geliebten Menschen durch Suizid verlieren, geraten plötzlich und unvorbereitet in eine äußerst schmerzhafte und emotional anstrengende Lebenskrise. Das eigene Grundvertrauen wird zutiefst erschüttert.

Der Hospiz-Verein Bergstraße wird deshalb eine „Gruppe für Trauernde nach Suizid mit dem Titel: „Weiter leben“ einrichten. Hierzu findet am 15. September von 15.30 bis 17 Uhr eine Informationsveranstaltung im Seminarraum des Hospizes Bergstraße, Kalkgasse 13, statt.

Eingeladen sind alle diejenigen, die nach dem Suizid eines lieben Menschen trauern. Dabei spielt keine Rolle, wie lange der Verlust bereits zurückliegt. Bei der Informationsveranstaltung werden die Trauerbegleiterinnen Barbara Mansfeld und Claudia Mayer die angebotene Gruppe näher vorstellen. Insgesamt sind acht Abende geplant, die ab dem 15. Oktober in unterschiedlichen Abständen montags von 18.30 bis 20.30 Uhr stattfinden.

Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung und an der Gruppe ist kostenfrei. Interessierte können sich ab sofort bei der Geschäftsstelle des Hospizvereins (Telefon 06251/989450) für die Teilnahme an der Gruppe anmelden. Eine Anmeldung für die Informationsveranstaltung ist nicht notwendig, erleichtert aber die Vorbereitungen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.08.2018