Für Wintersemester anmelden

Bensheim.Am 1. Oktober beginnt an der städtischen Musikschule wieder das Wintersemester. Damit starten auch neue Kurse in allen Instrumentalfächern und in der Musikalischen Früherziehung.

Freie Plätze gibt es noch in den Fächern Querflöte, Oboe, Saxofon, Klarinette, Trompete, Horn, Gitarre, Keyboard und Akkordeon. Bei den Streichinstrumenten und in den Fächern Klavier und Schlagzeug können nur noch wenige Schüler aufgenommen werden, eine Anmeldung auf die Warteliste ist möglich.

Im Elementarbereich bietet der Musikgarten einen neuen Eltern-Kind-Kurs am Freitagnachmittag an. In der Musikalischen Früherziehung gibt es Unterricht für die vier- bis sechsjährigen Kinder, hier startet ein neuer Kurs am Mittwochnachmittag. Kinder im Grundschulalter können das Spielen auf der Blockflöte erlernen, bei dem die Grundlagen der Notenschrift und des Zusammenspiels vermittelt werden. Dies ist auch eine gute Vorbereitung für jeden weiterführenden Instrumentalunterricht.

Anmeldungen nimmt die Musikschule in der Hauptstraße 70 noch bis zum 14. September entgegen (Tel. 06251-4550). Öffnungszeiten Musikschule: Montag bis Donnerstag 13 bis 17 Uhr, Freitag 10 bis 14 Uhr. red

Info: Info im Internet unter www.stadtkultur-bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.09.2018