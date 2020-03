Fürs Mitmach-Musical wird intensiv geprobt

Auerbach.Seit September 2017 läuft nun schon das „Generationsübergreifende Musikprojekt“ – ein Projekt zwischen der Abteilung Musik der TSV Auerbach und der Schillerschule.

Ziel ist es zum einen, Kindern aus allen Gesellschaftsschichten den Zugang zur Instrumentalmusik zu ermöglichen, und zum anderen im respektvollen Miteinander generationsübergreifend zu musizieren.

Mit folgenden Schwerpunkten möchte das Projekt in den geplanten drei Jahren arbeiten:

musikalische Früherziehung in Schule und Verein für alle Gesellschaftsschichten;

im Alter auch etwas Neues wagen;

gemeinsames Musizieren von Jung und Alt;

Ort des Respekts.

Als Zielgruppe innerhalb der Schule waren rund 250 Grundschulkinder sowie Schüler der 5. und 6. Klassen der Haupt- und Realschule vorgesehen. Insbesondere Kindern aus sozial schwachen Familien und Kindern mit Migrationshintergrund eröffnet das Projekt durch den kostenfreien bzw. kostengünstigen Musikunterricht neue Erfahrungen mit einer sinnvollen wie nachhaltigen Freizeitbeschäftigung.

Älteren Menschen soll durch das bereits bestehende und sehr erfolgreiche Angebot, in der Gruppe das Instrument Tenorblockflöte zu erlernen, ein gutes Stück Lebensqualität erhalten bleiben. Beide Gruppen sollen durch dieses Projekt vernetzt werden.

Anders als im Sport, bei dem nicht Kinder, Jugendliche und Senioren gemeinsam in einer Mannschaft spielen können, ist dies in der Musik möglich. So wird von den Kindern Respekt für die Senioren gefordert, die sich im Alter an das Erlernen eines Instrumentes wagen.

Andererseits werden von den älteren Teilnehmern Geduld und Toleranz gefordert, um etwa mit dem Bewegungsdrang der Jugend umzugehen. In 14-tägiger Ensemblearbeit wird dies mit allen Teilnehmern eingeübt.

Parallel zur Ensemblearbeit werden alle Projektteilnehmer individuell von Honorarkräften unterrichtet. Dies erfolgt in der Regel in 30-minütigem Unterricht wöchentlich. Für dieses Projekt gab es bisher unter anderem einen Preis der Hessischen Staatskanzlei für „Orte des Respekts“.

Mittlerweile befindet sich dieses Musikprojekt im dritten Jahr. Viele tolle Erfahrungen im gemeinsamen Lernen und Musizieren liegen schon hinter den Projektteilnehmern. In Auftritten beim Auerbacher Weihnachtsmarkt, bei der Awo Auerbach und beim alljährlichen Adventskonzert in Auerbach haben die Musiker ihr stetig wachsendes Können unter Beweis stellen können. Die Qualität des Musizierens macht allen Beteiligten – insbesondere auch der Leiterin des Ensembles, Kornelia Ochs – sehr viel Spaß.

Seit Anfang dieses Jahres befindet sich nun das Projekt auf der Zielgeraden. Es soll im Juni 2020 mit einem interaktiven Kinder-Mitmach-Musical enden.

Für dieses Musical stecken nun alle in intensiven Proben. Es wurde ein Kinderchor aus 25 Kindern der 1. bis 7. Klassen von verschiedenen Bensheimer Schulen, Schwerpunkt Schillerschule, gegründet, der in sechs Workshops das Musical gesanglich und szenisch erarbeitet. Die Leitung hierfür hat die studierte Musical-Darstellerin Martina Klose.

In den Workshops werden auch die Kostüme hergestellt sowie die Szenenbilder gemalt. Die Eltern werden beim Bau von Kulissen und anderen Requisiten eingespannt. Alle freuen sich auf die Abschlussveranstaltungen, zu der Kinder im Grundschulalter und deren Eltern eingeladen sind. red

