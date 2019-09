Fürstenlager, Leerstände, Nahverkehr

Auerbach.Das Thema Haus am Markt überragt zurzeit die gesamte kommunalpolitische Diskussion, so auch die jüngste Sitzung der SPD-Ortsbezirks Auerbach/Hochstädten. Dabei unterstützen die Auerbacher Sozialdemokraten die SPD-Fraktion bei ihrer Forderung nach einem Gestaltungswettbewerb.

Allerdings seien auch viele Geschäftslücken in Auerbach vorhanden, und der Gewerbekreis hat in seinem Jubiläumsjahr einen schweren Stand. Eine Verlagerung von weiteren Geschäfte und Einrichtungen an den Berliner Ring werde kritisch beurteilt. „Die Verkehrsbelastung ist bereits heute in diesem Bereich sehr groß und es ist kein öffentlicher Nahverkehr vorhanden. Die Abschaffung der Straßenbeiträge wurde ebenfalls beraten und begrüßt. Dabei sollte die Neuregelung auch für die noch nicht abgeschlossene Maßnahme Darmstädter Straße in Auerbach gelten“, so Vorsitzender Jürgen Kaltwasser.

Anlaufschwierigkeiten

Der Shuttle-Service zum Fürstenlager habe zu Beginn seine Anlaufschwierigkeiten gehabt. Die ersten Sonntage haben gezeigt, dass noch sehr viel Luft nach oben bestehe und eine Reduzierung der Verkehrsbelastung in der Bachgasse noch nicht erfolgt sei.

Eine deutliche Verbesserung der Kennzeichnung sei erforderlich und Informationen über den Shuttle-Service. Die gesamte Parkplatzsituation in Auerbach sollte überarbeitet und ein modernes Parkplatz-Leitsystem eingeführt werden, so Ralph Stühling. Da die Parkplätze im Bereich des Bürgerhaus Kronepark nicht ausreichend seien, sollte die weitere Entwicklung des Lidl-Marktes von der Stadt dringend geprüft werden. Dort könnten bei Planung des Einkaufsmarktes auch zusätzliche Parkplätze entstehen.

ÖPNV von großer Bedeutung

Die Neugestaltung des Bahnhofs-Vorplatzes ist weiterhin offen. Die Vorschläge seien bereits zur Jahresmitte im vergangenen Jahr vom Ortsbeirat gesammelt worden, im Haushalt wurden Planungskosten eingesetzt. Ein Plan hierfür liege von der Stadt bis heute nicht vor.

Der Öffentliche Nahverkehr, insbesondere die seit Jahren geplante S-Bahn-Anbindung, ist für alle Bürger, unabhängig vom Thema Klimaschutz, von großer Bedeutung. In den kommenden zehn Jahren soll sich nach der Planung der Bundesregierung der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs verdoppeln. Um dies zu leisten, müsse intensiv in die Strukturen von Bussen und Bahnen investiert werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.09.2019