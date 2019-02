Fürstenlager und Schloss als attraktive Ziele

Auerbach.Die Auerbacher SPD hat eine neue Veranstaltungsreihe, unter der Bezeichnung Bürger-Dialog, ins Leben gerufen. Ohne Tagesordnung soll gemeinsam mit den Bürgern jeweils schwerpunktmäßig über ein Thema diskutiert werden. Bei der ersten Veranstaltung stand das Thema Tourismus und Fremdenverkehr an der Bergstraße im Mittelpunkt der Gespräche.

Kreisbeigeordneter Karsten Krug erläuterte zu Beginn die neuen Entwicklungen für den Tourismus im Kreis Bergstraße, der jetzt mit dem Odenwaldkreis eine gemeinsame Struktur beschlossen hat. Für den Kunden, das heißt die Touristen, seien politische Grenzen ohne Bedeutung. „Daher war es nur folgerichtig, dass der Kreis Bergstraße nun gemeinsam mit dem Odenwaldkreis und in Abstimmung mit den bestehenden Strukturen – wie dem Tourismus-Service Bergstraße – neue Wege geht“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Kreis Bergstraße selbst erhöhe seine Bezuschussung in dieser neuen Struktur um jährlich rund 200 000 Euro. „Ein klares Bekenntnis des Kreises und der Kreis-SPD zum Stellenwert des Tourismus vor Ort“, so Krug weiter.

Kornelia Horn von der Odenwald Tourismus GmbH richtete ihren Blick aufs operative Geschäft. So konnte sie über positive Besucherzahlen in der Region berichten. Für den gesamten Bereich Bergstraße-Odenwald sei der Tourismus von wirtschaftlicher und kultureller Bedeutung. Man könne den Tourismus für die Bergstraße auch als Standortfaktor und Arbeitgeber bezeichnen, so Horn.

Einziger Luftkurort der Region

Die Notwendigkeit des Zusammenschlusses wurde an den notwendigen Mitteln für Werbung oder Messen, im Vergleich zu anderen Regionen, verdeutlicht. Landtagsabgeordnete Karin Hartmann führte aus, dass sie an der Zusammenarbeit zur Schaffung der neuen Strukturen eng eingebunden war. Damit sei es nun möglich, dass auch zukünftig Landesförderungen erfolgen.

Die Entwicklung des Tourismus ist für Auerbach von größter Bedeutung, so der zweite Vorsitzende der Auerbacher SPD, Ralph Stühling. Bensheims größter Stadtteil ist der einzige Luftkurort an der Bergstraße und verfügt mit dem Auerbacher Schloss sowie dem Fürstenlager über zwei besondere Attraktionen. In der Zukunftswerkstatt Auerbach wurde bereits 2006 ein stärkeres Netzwerk für Tourismus gefordert.

Die Eigenmarke Bergstraße und der Luftkurort Auerbach haben auch in Zukunft einen besonderen Stellenwert, darüber waren sich alle Beteiligten einig. „Weitere kommunale Maßnahmen sind aber erforderlich“, so Stühling weiter. Eine verbesserte Beschilderung sei notwendig und müsse im Rahmen des geplanten Generalverkehrsplans für Bensheim umgesetzt werden. Hierfür will sich die SPD in der Stadtverordnetenversammlung einsetzen.

Von der SPD Auerbach wurde im Ortbeirat wiederholt ein Wohnmobil-Stellplatz gefordert. Er sei dringend erforderlich, da insbesondere Kurzurlauber im Wohnmobil in der Region viel unterwegs seien. Ein weiterer Vorschlag der SPD Auerbach ist der Ausbau der Hörstation zur Information der Gäste.

Der Erhalt des Status Luftkurort für Auerbach, so die anwesenden Vorstandsmitglieder des Kur -und Verkehrsvereins, sei weiterhin von Bedeutung. Allerdings wurde in der Diskussion deutlich, dass dafür nicht nur die Rahmenbedingungen erfüllt werden müssen. Das Prädikat müsse mit besonderen Möglichkeiten bei den touristischen Angeboten, wie beispielsweise Waldbaden, unterstützt werden. Mit dem Staatspark Fürstenlager hat Auerbach einen Besuchermagneten. Allerdings müssten der Verkehr und die Parksituation besser geregelt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.02.2019