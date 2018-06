Anzeige

Bensheim.Ein allerletztes Mal waren die Berufseinsteiger in die Karl-Kübel-Schule in Bensheim gekommen, um nach ihrer zwei- oder dreijährigen Berufsschulzeit ihre Abschlusszeugnisse in Empfang zu nehmen. Die Absolventen freuten sich, damit den ersten großen Schritt ins Berufsleben gemeistert zu haben und einen neuen Lebensabschnitt beginnen zu können.

Im Multimax wurden alle Absolventen für ihren Erfolg gewürdigt und die Klassenbesten besonders geehrt, bevor ihre jeweiligen Klassenlehrer die Zeugnisse überreichten. Michael Steffan, Abteilungsleiter der Berufsschule, begrüßte die Absolventen und gratulierte ihnen zu ihrem Abschluss. Er bedankte sich aber auch bei den Lehrern und Ausbildern für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Mit den Worten „Der eine Lebensabschnitt endet, ein neuer beginnt“, wünschte Steffan den jungen Frauen und Männern ein „gutes Händchen“, um auch in unbekannten oder schwierigen Situationen die richtige Entscheidung treffen zu können.

„Die dafür notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen haben Sie in ihrer beruflichen Ausbildung schließlich erlernt und in den Abschlussprüfungen erfolgreich nachweisen können“, unterstrich Steffan in seiner Rede.