Fundsachen werden versteigert

Bensheim.Die nächste Fundsachenversteigerung am Bensheimer Rathaus findet am kommenden Dienstag (21.) um 15 Uhr statt. In den vergangenen Monaten seit der letzten Fundsachenversteigerung hat sich im Fundbüro der Stadt wieder einiges angesammelt. Nachdem von den Eigentümern die Gegenstände in der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist nicht abgeholt wurden, können die Fundsachen jetzt versteigert werden.

Ort der Versteigerung ist wie immer der kleine Hof vor den Garagen neben dem Rathaus. Hier werden ab 15 Uhr die unterschiedlichsten Gegenstände an den Meistbietenden abgegeben. Das Angebotsspektrum für die Schnäppchenjäger ist so vielfältig wie immer und reicht von Fahrrädern bis zu diversen Kleinteilen wie Brillen, Schmuck und anderes mehr.

Bis zu diesem Versteigerungstermin haben Eigentümer immer noch die Möglichkeit, ihre Rechte an der Fundsache geltend zu machen. Für Rückfragen steht Beate Vieluf unter der Rufnummer 06251/14159 im Rathaus gerne zur Verfügung. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018