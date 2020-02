Fundsachen werden versteigert

Bensheim.Gegenstände, die sich in den vergangenen Monaten im Fundbüro der Stadt Bensheim angesammelt haben, kommen am Dienstag, 18. Februar, unter den Hammer: Das Team Ordnung der Stadt Bensheim lädt wieder zur Fundsachenversteigerung in den kleinen Hof vor den Garagen neben dem Rathaus ein.

Ab 15 Uhr können Interessierte auf Kleinteile wie Brillen oder Schmuck sowie Fahrräder und andere Gegenstände bieten.

Bis zu diesem Versteigerungstermin haben Eigentümer noch die Möglichkeit, ihre Rechte an der Fundsache geltend zu machen. Für Rückfragen steht Beate Vieluf unter Telefon 06251/14-159 im Rathaus zur Verfügung. ps

