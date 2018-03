Anzeige

Nachdem aufmerksame Bürger oder Mitarbeiter der Stadtreinigung einen gefundenen Gegenstand ins Fundbüro gebracht haben, kann der Eigentümer ihn innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten dort zurückbekommen. Wenn der Verlierer das Fundstück nicht abholt und es der Finder nicht haben will, kommen die Fundstücke unter den Hammer.

Am Dienstag, 6. März, um 15 Uhr beginnt die Auktion am Fahrradschuppen hinter dem Rathaus. Bis zu diesem Versteigerungstermin haben Eigentümer noch die Möglichkeit, ihre Rechte an der Fundsache geltend zu machen. ps

Für Rückfragen steht Beate Vieluf unter Telefon 06251/14159 im Rathaus zur Verfügung

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.03.2018