Funzelführung am Samstag im Fürstenlager

Auerbach.Der Staatspark Fürstenlager in Auerbach strahlt Ruhe und Erhabenheit aus – und das besonders in den Abendstunden. Um die schöne spätherbstliche Atmosphäre zu nutzen, lädt die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten zu Funzelführungen im idyllischen Landschaftsgarten ein. An drei Terminen im November und Dezember geht es mit Lichtern hinaus zu Aussichten und Parkstaffagen. Die Spaziergänger werden mit Anekdoten zur Geschichte des Fürstenlagers und mit Gedichten aus dessen Entstehungszeit unterhalten.

Diese Führungen finden am Samstag (17.), 16.30 Uhr, Samstag, 8. Dezember, 16.30 Uhr, sowie am Sonntag, 9. Dezember, 16.30 Uhr statt. Es wird Eintritt erhoben. Treffpunkt ist am Weißzeughäuschen. Eine gute körperliche Kondition ist nötig.

Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06251/93460 und per Mail: info@schloesser.hessen.de. red

