Funzelführung im Fürstenlager

Auerbach.Wer das Fürstenlager kennt, weiß vielleicht um die Ruhe und Erhabenheit, die der Park auch abends ausstrahlen kann. Bei den Funzelführungen begeben sich die Teilnehmer auf kleinen Wegen hinaus zu den Aussichten und Parkstaffagen.

Gewürzt mit Anekdoten zur Parkgeschichte und Gedichten aus dessen Entstehungszeit entführt der Rundgang in eine andere Welt. Gute körperliche Kondition ist erforderlich. Treffpunkt ist am Weißzeughäuschen. Die Funzelführungen finden an folgenden Terminen statt:

Samstag, 3. November, 17 Uhr

Samstag, 17. November, 16.30 Uhr

Samstag, 8. Dezember, 16.30 Uhr

Sonntag, 9. Dezember, 16.30 Uhr.

Weitere Informationen erteilt die Parkverwaltung unter Telefon 06251/93460 oder auf www.schloesser-hessen.de. Um vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail (info@schloesser.hessen.de) wird gebeten. red

