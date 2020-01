Furioser Shakespeare

Bensheim.„Was Ihr wollt“: Shakespeares Komödie neu erzählt vom Theater Furioso Berlin steht am Dienstag, 28. Januar, um 20 Uhr auf dem Programm des Abonnements C im Parktheater Bensheim. Mit viel Temperament und Fantasie steigen die Schauspieler in die verschiedensten Rollen. In der Regie von Reinhold Koch verspricht dieser Abend ein großes Vergnügen für die Zuschauer zu werden.

Zum Inhalt: Zwei arbeitslose Schauspieler wollen sich mit der Rolle des Narren aus „Was ihr wollt“ bei einem Vorsprechen bewerben. Die beiden Konkurrenten geraten ins Plaudern und jeder erzählt Anekdoten aus seiner Inszenierung. Man zeigt sich gegenseitig, wie unmöglich Kollegen ihre Rollen spielen – und schon ist man mitten in der Geschichte um die geheimnisvolle Gräfin Olivia und den verliebten Herzog Orsino, die mit jenem Schiffbruch beginnt, mit dem der Film „Shakespeare in Love“ endet. Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim. Dauer rund 1,5 Stunden, keine Pause.

Kartenvorverkauf unter anderem im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers (Tel. 06251/100816) sowie im Internet auf www.stadtkultur-bensheim.de. red

