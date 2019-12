Fusion der beiden Sparkassen im Kreis für die BfB ein Thema

Wie geht es am Hauptsitz der Sparkasse Bensheim in der Bahnhofstraße weiter? Bis spätestens im Sommer will das Kreditinstitut eine Entscheidung gefällt haben. Die BfB sieht hier auch Bürgermeister Rolf Richter als Aufsichtsratsvorsitzenden in der Pflicht.

