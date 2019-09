Fußball als Beitrag zur Integration

Bensheim.Die Ahmadiyya Muslim Gemeinde veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Ausländerbeirat der Stadt und der AFG Bergstraße ein Hallen-Fußballturnier unter dem Motto „Sport verbindet“ am morgigen Samstag (21.) in der Weststadthalle am Berliner Ring.

Die Eröffnungszeremonie findet ab 9 Uhr statt. Die Spiele dauern von 10 bis 17 Uhr. Abschluss wird voraussichtlich gegen 19 Uhr sein. Teilnehmer mit Migrationshintergrund bilden die insgesamt 16 Mannschaften.

Jeder ist zum Fußballturnier eingeladen, um zu sehen, wie Spieler unterschiedlicher Herkunft ihren Teil zur Integration in die deutsche Gesellschaft beitragen, heißt es in der Pressemitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.09.2019