Bensheim.Statt die Schulbank zu drücken war Fußball an der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim angesagt. Zum achten Mal fanden sich zwölf Klassen im Weiherhausstadion zu einem Fußballturnier ein, das von Mireille Kadel von der Sportfachschaft der Schule geleitet wurde. Den Siegerpokal konnte am Ende die Klasse 12 der Fachoberschule – Fachrichtung Maschinenbau – von der stellvertretenden Schulleiterin Gabriele Erbach in Empfang nehmen. Zweiter wurde die Klasse 11 des zweiten Ausbildungsjahrs Elektrotechnik. Unser Bild zeigt die beiden Finalisten, sitzend die Turniersieger. tz/Bild: Lotz