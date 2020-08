Fußballcamp im Sportpark West

Bensheim.Die FSG Bensheim lädt zum Ende der Sommerferien alle Kinder ab vier Jahren zum Fußballcamp in den Sportpark West ein. Am 15. und 16. August werden die Nachwuchskicker dabei jeweils fünf Stunden von ausgebildeten Trainern betreut und gefördert.

Natürlich sind reichlich Trinkpausen vorgesehen und eine Mittagspause ist ebenfalls eingeplant. Da das Fußballcamp in Zusammenarbeit mit einem Sportartikelhersteller stattfindet, erhält jeder Teilnehmereine eine Ausstattung in Form eines Trikot-Sets, Trainingsballs und einer Trinkflasche, heißt es in der Ankündigung.

Teilnehmen können beim Feriencamp natürlich auch Kinder, die kein Mitglied bei der FSG Bensheim sind. red

Anmeldung online unter stanno-fussballschule.com

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.08.2020