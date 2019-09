Fußballer übergeben Spende

Gronau.1200 Zuschauer kamen Anfang August zum ersten Heimspiel der neuen Saison nach Gronau. Eine Rekord-Kulisse für den C-Ligisten, der die Begegnung gegen die FSG Bensheim mit 6:0 gewann. Die offizielle Bestmarke in diesen Gefilden des Amateurfußballs konnte zwar nicht geknackt werden (2815 Besucher), aber das spielte letztlich auch keine so große Rolle mehr.

Schließlich stand der Benefizcharakter dieser außergewöhnlichen Aktion im Vordergrund. Abteilungsleiter Norbert Rödel und sein Team hatten alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ein tolles Rahmenprogramm bieten und möglichst viele Gäste ins Meerbachtal locken zu können. Die monatelangen Bemühungen im Vorfeld fruchteten, rund um den Rasenplatz herrschte Volksfeststimmung.

Das freute nicht nur die Verantwortlichen, sondern auch den Hospiz-Verein. Er erhält den Erlös aus dem Verkauf der Eintrittskarten und des Sponsorings – eine fünfstellige Summe, verriet Rödel bereits am Spieltag, ohne weiter in monetäre Details zu gehen. Am Sonntag (29.) steht nun ein weiteres Heimspiel an. Die SG trifft um 15 Uhr auf die TV Lorsch – vorher wird aber noch einmal an das Großereignis vor knapp zwei Monaten erinnert.

Die grünen Hüte nicht vergessen

Ab 12 Uhr wird zum gemütlichen Beisammensein mit Bratwurst und Getränken eingeladen. Ab 13 Uhr kommt es dann zur festlichen und symbolischen Überreichung des Spendenschecks an den Hospiz-Verein. Vertreter der Sportgemeinschaft und des Hospizes werden Grußworte sprechen, auch die Schirmherrin, Landtagsabgeordnete Birgit Heitland aus Zwingenberg, wird zugegen sein.

„Wir hoffen auf viele Besucher“, so Rödel, der betont, dass auch die Mannschaft bei der Übergabe dabei sein wird. Die Spieler hatten schließlich die Idee, das Rekord-Heimspiel zu einer Benefiz-Aktion zu machen. Wer kommt – und im Besitz eines solchen ist –, soll außerdem den grünen Fanhut nicht vergessen. Mehr als 300 Exemplare hatten die Gronauer verkauft. „Das sah auf den Bildern super aus“, meinte der Abteilungsleiter. dr

