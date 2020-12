Bensheim.Wegen eines schweren Verkehrsunfalles wurde die Schwarzwaldstraße (B3) in Bensheim am Sonntagabend für rund drei Stunden gesperrt. Eine Fußgängerin überquerte die Straße in Höhe der Kleingartenanlagen und wurde dabei von einer Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg erfasst. Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.12.2020