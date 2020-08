Fußgängerzone wird zur „grünen Meile“

Bensheim.Unter dem Titel „Fairer Wandel“ findet der 4. Bergsträßer Nachhaltigkeitsmarkt am Samstag, 15. August, von 9 bis 14 Uhr in der Bensheimer Fußgängerzone statt. Eröffnung ist um 10 Uhr vor der Alten Faktorei.

20 Vereine, Verbände, Initiativen und Firmen werden ihre Ideen, Konzepte und Produkte rund um das Thema Nachhaltigkeit ausstellen. Die Produktpalette reicht dabei von regionalen Erzeugnissen und Kosmetik über Papeterie und Mode aus recycelten Materialien bis hin zu nachhaltiger Geldanlage. Traditionell wird auch die Elektromobilität wieder eine große Rolle spielen.

Der Titel des Bergsträßer Nachhaltigkeitsmarktes – „Fairer Wandel“ – wird schnell mit dem Fairen Handel assoziiert, der im Rahmen der Veranstaltung vom Weltladen Sankt Georg ebenso wie von Oikocredit Förderkreis Hessen-Pfalz thematisiert wird. Dass sich die internationale Wirtschaft in eine verantwortungsvolle Richtung entwickeln muss, um einen Wandel zu erreichen, vertreten die Gemeinwohlökonomie Hessen/Darmstadt und das Klimabündnis Bergstraße.

Die Ernährungsgruppe des BUND Bergstraße informiert über gesundes und umweltverträgliches Essen. Ein Thema, das insbesondere auch die anwesenden regionalen Produktionen und Vertriebe Hardthof, Honigmanufaktur Wetzel und Rotes Höhenvieh vom Landbach sowie „Jahreszeiten regional erleben“ und Marktschwärmer Bensheim aufgreifen werden, wenn sie ihre Arbeit vorstellen. Reico Vital Systeme bietet Nahrungsergänzungsmittel für Mensch und Tier an.

Die Grüne Jugend Bergstraße informiert an ihrem Informationsstand über Gütesiegel, die Lebensmittel ebenso wie Kleidung betreffen. Passend dazu wird das Modelabel „Mainseam – upcycled fashion“ nachhaltige Kleidungsstücke aus wiederverwerteten Stoffen anbieten. Dem Upcycling, also der stofflichen Aufwertung von ausrangierten Produkten, widmet sich auch die Manufaktur Kreative, und verkauft Papeterie-Produkte. Auch der Bereich Kosmetik wird abgedeckt: mit Mossautaler Seife und Frischekosmetik von Ringana.

Den Fokus auf die Chancen der Elektromobilität legen der Fachhandel für E-Cargo-Bikes Next Level e-motion und das Autohaus Lotz. Selbstverständlich berichten auch die Grünen über ihre Arbeit in den regionalen Parlamenten.

Seit 2017 veranstalten die Grüne Liste Bensheim, der Kreisverband Bergstraße der Grünen und die Grüne Jugend Bergstraße ein Event am letzten Samstag der Hessischen Sommerferien, das sich mit zahlreichen Facetten der Nachhaltigkeit befasst. Zum vierten Mal wird sich in diesem Jahr die Bensheimer Fußgängerzone in eine grüne Meile verwandeln. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.08.2020