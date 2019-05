Fußwallfahrt nach Walldürn

Bensheim.Die Fußwallfahrt der Frauen der Pfarreien von Bensheim nach Walldürn findet am 5. und 6. Juli statt. Die diesjährige Wallfahrt steht unter dem Wallfahrtsmotto von Walldürn: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“( Joh. 14,6). Treffpunkt ist am 5. Juli um 7.30 Uhr am Tegut-Parklatz in Bensheim. Am Gumpener Kreuz startet die Fußwallfahrt.

Eine Übernachtung ist wie jedes Jahr in Boxbrunn geplant. Von dort geht es am 6. Juli weiter. In Walldürn angekommen erhalten die Bensheimer den Wallfahrtssegen und besuchen um 18.30 Uhr den von Pfarrer Catta zelebrierten Vorabendgottesdienst der Gemeinde.

Wer Lust hat, mit nach Walldürn zu pilgern, kann sich bei Angela Schmidt, Telefon 06251/62158 informieren und bis spätestens 20. Juni anmelden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.05.2019