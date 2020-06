FWG befasst sich mit den Anträgen

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft Bensheim (FWG) wird sich in ihrer nächsten Video- und Telekonferenz am heutigen Dienstag (16.) zunächst mit den Ergebnissen der Sitzungen der Ortsbeiräte befassen, in denen die FWG vertreten ist. Hierzu werden Alois Hillenbrand aus Bensheim-West und Peter Leisemann aus Auerbach berichten.

Anschließend werden die in den letzten Monaten aufgelaufenen Verwaltungsvorlagen und Anträge der Fraktionen und der FWG für die Sitzungen der städtischen Gremien beraten. Als ein zentrales Thema wird hierbei unter anderem die aktuelle neue Kita-Situation in Schwanheim und Fehlheim betrachtet.

Anschließend will die FWG ihren Infostand am Samstag (20.) in der Bensheimer Innenstadt zum Thema Marktplatz vorbereiten. red

