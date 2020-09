FWG befasst sich mit Sanner-Umzug

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft Bensheim (FWG) wird in ihrer heutigen Telefon- und Videokonferenz die Verwaltungsvorlagen und Anträge für die kommende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung abschließend beraten.

Themenschwerpunkte sind hierbei der Abstimmungstag zum Bürgerbegehren der BI „Bensheimer Marktplatz besser beleben“ und der geplante Umzug der Firma Sanner innerhalb Bensheims. „Es ist gut, das traditionsreiche Unternehmen Sanner in Bensheim zu halten und die durch den Umzug frei werdende Fläche in ein Wohngebiet umzuwandeln“, schreibt die FWG. Jedoch dürfe nicht ein Stubenwald III entstehen. Hier fehle es an einer verbindlichen Festlegung.

Anschließend bereitet die FWG ihre Mitgliederversammlung für Freitag (18.) vor, bei der über die politische Arbeit berichtet wird und die Neuwahl des Vorstands ansteht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.09.2020