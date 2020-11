FWG begrüßt Verschiebung

Bensheim.Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) unterstützt das nachvollziehbare Gesuch der Bürgerinitiative „Bensheimer Marktplatz besser beleben“, den angesetzten Termin des Bürgerentscheides zu verschieben.

„Angesichts der Pandemielage erachten wir den 17. Januar nicht als verantwortungsvoll“, so der Vorsitzende der FWG Peter Leisemann. Die FWG sieht keinen zwingenden Grund, den Bürgerentscheid nicht mit der Kommunalwahl im März 2021 zusammen zu legen. „Je weniger wahlbedingte Kontakte für Bürger und Wahlhelfer, um so weniger Chancen für das Virus“, heißt es in der Pressenotiz.

In ihrer Video-/Telefonkonferenz am heutigen Dienstag (24.) ab 20 Uhr wird sich die FWG außerdem mit den Verwaltungsvorlagen für die Ortsbeiräte West und Mitte befassen. Abschließend wird die FWG an diesem Abend ihre Mitgliederversammlung am 27. November vorbereiten, bei der die Kandidatenlisten für die Kommunahlwahl beschlossen werden.

Gäste sind zu der Video-/Telefonkonferenz herzlich eingeladen. Die Zugangsdaten können unter www.fwg-bensheim.de beantragt werden. red

