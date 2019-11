FWG berät Entwurf des Haushaltsplans

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) berät in ihrer Sitzung am Dienstag, 19. November, ab 18 Uhr in der Weinschänke Hillenbrand die Vorlage der Verwaltung für den Haushalt 2020 – vor allem in Hinblick auf geplante Investitionen, freiwillige Leistungen und die Entwicklung des Schuldenstandes. Dabei geht es der FWG vor allem darum, mögliche Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen.

Im Anschluss daran bereitet sich die FWG auf das 2. Dialogforum des Bürgernetzwerkes zum Thema Marktplatzgestaltung vor. Alois Hillenbrand (Ortsbeirat West) hat dazu als Diskussionsbasis eine Präsentation erstellt, die im Einzelnen besprochen wird. Gäste sind zur Sitzung willkommen. red

