FWG bereitet sich auf Sitzungsrunde vor

Bensheim.Wird ein Bürgerentscheid zur Durchführung eines Ideenwettbewerbs für den Marktplatz stattfinden oder entscheiden sich die Bensheimer Stadtverordneten in der Sondersitzung am Dienstag (1.) für den direkten Weg: Ideenwettbewerb anstatt Realisierungswettbewerb?

Über das Ergebnis wird Rolf Tiemann, Vertreter der FWG in der Stadtverordnetenversammlung, in der Video-/Telefonkonferenz der Freien Wählergemeinschaft Bensheim am Dienstag ab 20 Uhr berichten.

Anschließend, in Vorbereitung auf die Sitzungen der städtischen Gremien, werden Brigitte Hamer von der Sitzung des Ortsbeirats Mitte und Alois Hillenbrand von der Sitzung des Ortsbeirats West berichten. Hierauf aufbauend werden die vorliegenden Verwaltungsvorlagen besprochen.

Gäste sind zur Video-/Telefonkonferenz eingeladen, teilen die Freuen Wähler mit. Die Zugangsdaten können auf der Homepage unter www.fwg-bensheim.de beantragt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.11.2020