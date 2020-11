FWG bietet Platz auf Kandidatenlisten an

Bensheim.Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) wird am Freitag, 27. November, in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ihre Kandidatenlisten für die Kommunalwahl am 14. März 2021 aufstellen.

Die FWG wird mit eigenen Kandidatenlisten zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung Bensheim und den Ortsbeiräten West, Mitte und Auerbach antreten, heißt es in der Pressemitteilung.

„Für ein besseres Bensheim“

Politisch interessierten Bürgern bietet die FWG Bensheim die Möglichkeit der aktiven ehrenamtlichen politischen Mitgestaltung der Bensheimer Zukunft unter dem Motto „Für ein besseres Bensheim“ an, in dem sie auf den Listen der FWG kandidieren und den angekündigten Klimawechsel der neuen Bürgermeisterin Christine Klein mit vorantreiben.

Bis 24. November anmelden

Interessenten für einen Platz auf der FWG-Liste können bis zum 24. November das Kontaktformular auf www.fwg-bensheim.de nutzen oder sich per E-Mail an den 1. Vorsitzenden der FWG Bensheim wenden, Peter Leisemann (p.leisemann@fwg-bensheim.de), um nähere Informationen zu erhalten. red

