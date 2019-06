„FWG der neue Angstgegner“?

Bensheim.Verwundert nimmt die FWG nach eigenem Bekunden zur Kenntnis, dass die BfB offensichtlich in der FWG ihren Angstgegner ausgemacht hat. „Ist die Ursache vielleicht darin zu finden, dass der BfB seit dem Eintritt in die Koalition Mitglieder und Unterstützer abhanden gekommen sind, von denen einige bei der FWG eine neue Heimat gefunden haben?“, fragen sich die Freien Wähler.

Dass die FWG von Anfang an die Bürgerinitiative Riedwiese zur Ablehnung der Bauschuttrecyclinganlage unterstützt hat, sei archivarisch nachzuweisen und bedürfe keiner weiteren Erwiderung.

Die Koalition, die die Riedwiese zuvor noch von einer landwirtschaftlich genutzten Fläche nicht nur in ein Gewerbegebiet, sondern darüber hinaus in ein Industriegebiet umzuwandeln gedachte, sei nur durch heftigsten Gegenwind von ihrem Vorhaben abzubringen gewesen.

Die Erweiterung des Pharmaunternehmens Reckeweg sei von der FWG niemals in Frage gestellt worden. Aber warum könne man nicht eine blühende Restoase stehenlassen?

Diese zentrale Forderung der Bürgerinitiative habe die FWG schon einmal in ihrem Antrag zur Stadtverordnetenversammlung vom 21. Juni unterstützt, der damals von der Koalition und damit auch der BfB abgelehnt wurde.

Blühstreifen an Straßen sind zwar hübsch anzusehen, für die wenigen Fußgänger und die vielen Autofahrer, hätten aber mit nachhaltigem Natur- und Insektenschutz wenig zu tun – wie Fachleute von Nabu und BUND bestätigen, meint die FWG. Dazu bedürfe es größerer zusammenhängender Biotope, wie eines an der Riedwiese entstehen könnte.

Die FWG habe sich nie für einen Parkplatz an der Riedwiese ausgesprochen. „Doch unsere Mitglieder dürfen – wie jeder Bürger – in ihren Leserbriefen schreiben, was sie wollen. Es muss nicht die Beschlusslage der FWG eins zu eins widerspiegeln.“

In diesem konkreten Fall ging es allgemein um die Verkehrssituation rund um das Finanzamt und die Karl-Kübel-Schule und um Möglichkeiten für die Schaffung von Parkplätzen, die allemal Gewerbeansiedlungen vorzuziehen wären. Die BfB sollte sich nach Meinung der FWG überlegen, ob sich aus „verkürzten Aussagen und Halbwahrheiten wirklich politisches Kapital schlagen lässt“. Statt Symbolpolitik sei ein an Bürgernähe orientiertes politisches Handeln erforderlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.06.2019