FWG diskutiert über Leerstände

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) trifft sich am heutigen Dienstag (29.) um 19 Uhr in der Weinschänke Hillenbrand zu ihrer wöchentlichen Sitzung.

Die FWG befasst sich zu Anfang mit den Vorlagen für die nächste Sitzungsrunde der städtischen Gremien. Näher betrachtet werden hierbei die Bebauungspläne „Nördlich der Schwanheimer Straße“ und „Seniorenzentrum Rodensteinstraße“.

Anschließend diskutiert die FWG über ein nachhaltiges Gesamtkonzept für die Bensheimer Innenstadt. Sind die derzeitigen Leerstände hausgemacht und ist ein Nahversorger in der Innenstadt zwingend notwendig oder eher „nice to have“, fragt sich die FWG in diesem Zusammenhang. Gäste willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.01.2019