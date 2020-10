FWG favorisiert Klein und Kern

Bensheim.Die FWG hatte die Kandidatin und die vier Kandidaten für das Bürgermeisteramt zu Gesprächen über ihren beruflichen und politischen Werdegang, über die Motivation für die Bewerbung um das Amt und vor allem über die eigenen Zielsetzungen für die kommende Amtsperiode eingeladen. Der Informationsaustausch und die Diskussionen erfolgten in offener, sachlicher und konstruktiver Weise, heißt es in einer Pressemitteilung der Freien Wähler.

Das FWG-Team und der Vorstand haben eine Gesamtbewertung und Einschätzung mit folgendem Fazit vorgenommen:

Der amtierende Bürgermeister Rolf Richter, der mit Vorschusslorbeeren und hoher Akzeptanz in seine erste Amtszeit gestartet sei, habe viel Vertrauen und Sympathie verloren. „Insbesondere durch den oft respektlosen, behindernden und diffamierenden Umgang mit den in dieser Amtszeit entstandenen Bürgerinitiativen und dem Desaster um Bürgerhaus, Haus am Markt und Sparkasse hat er die Zustimmung in weiten Teilen der Bevölkerung verspielt“, so die FWG. Es sei der Eindruck entstanden, es gebe einen Bürgermeister für die CDU und nicht für alle Bürger. Daher hält die FWG einen Wechsel an der Rathausspitze und einen Kulturwechsel im Umgang und in der Einbindung der Bürger für dringend geboten.

Respekt für Engagement

„Den beiden jüngeren Kandidaten zollen wir Respekt für ihre Kandidatur und ihr Engagement“, schreiben die Freien Wähler über Stefan Stehle (FDP) und Frank Richter. Ihre bisherigen beruflichen Erfahrungen haben sie in der freien Wirtschaft gesammelt. Der politische Background scheine jedoch nicht oder noch nicht ausreichend ausgeprägt zu sein. Es fehlten beiden Erfahrungen aus der Arbeit in politischen Gremien, die nach Ansicht der FWG zur erfolgreichen Arbeit als Bürgermeister notwendig sind.

„Wir fänden es gut und wichtig, wenn beide zunächst solche Erfahrungen sammeln könnten, bevor sie eine so verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe wie das Bürgermeisteramt übernehmen“, heißt es von Seiten der FWG weiter.

Die beiden anderen Kandidaten – Manfred Kern (Grüne) und Christine Klein – hätten neben ihrer beruflichen Erfahrung auch Erfahrung in politischer und gesellschaftlicher Arbeit. „Beiden trauen wir zu, die Gräben in der Stadtgesellschaft zu überwinden und für einen politischen Klimawechsel zu sorgen, hin zu einer politischen Kultur, die das sach- und zielorientierte Engagement der Bürger für ein besseres Bensheim wertschätzt und in politische Weichenstellungen für die Zukunft der Stadt mit einbezieht.“

Die FWG appelliert an alle wahlberechtigten Bensheimer Bürger, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und am 1. November wählen zu gehen beziehungsweise vorab die Möglichkeit zur Briefwahl zu nutzen. Damit bekunde man sein Interesse an der Stadtgesellschaft und schaffen so gleichzeitig die Legitimation für die Ausübung des Bürgermeisteramtes. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.10.2020