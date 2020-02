FWG fordert Aufklärung

Bensheim.Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Bensheim fordert in einem offenen Brief an den Geschäftsführer der Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim (MEGB), Helmut Richter, sowie an alle Mitglieder der MEGB-Gesellschafterversammlung und deren Aufsichtsgremien, Aufklärung über „zum Thema potentielle Mieterentschädigung der Café Extrablatt Immobilien GmbH durch die MEGB für den Fall der Nichterfüllung des Vertrages bezüglich Ansiedlung im Haus am Markt“.

Ursprünglich hatte FWG-Stadtverordneter Rolf Tiemann – wie berichtet – eine entsprechende Anfrage an den Magistrat der Stadt Bensheim gestellt. „Anhand der schriftlich erteilten Antworten können die Stadtverordneten nicht abschätzen, in welcher Höhe Entschädigungszahlungen zu erwarten sind und welche Rückwirkungen dieser Umstand auf die Haushaltslage der Stadt Bensheim hat. Daher wenden wir uns mit unseren Fragen direkt an Sie“, lautet das Anschreiben an Helmut Richter. Im Fragenkatalog, der dem Schreiben beigefügt ist, werden mehrere Themenkomplexe angesprochen.

Dazu zählt auch die Frage nach einer Rücktrittsklausel und den Ansprüchen auf Schadenersatz. Wurde in dem mit Café Extrablatt geschlossenen Mietvertrag eine Klausel vereinbart, die die MEGB von Strafzahlungen freistellt für den Fall des Wegfalls der Geschäftsgrundlage auf Grund der Einstellung des Bauverfahrens, zum Beispiel wegen unerwarteter Probleme mit dem Baugrund, einer offensichtlichen und nachweisbaren Unwirtschaftlichkeit des Projektes, einer Ablehnung des Projektes durch das Stadtparlament?

Es entspreche in einem solchen Fall der üblichen geschäftlichen Praxis, einen Mietvertrag unter den Vorbehalt der Fertigstellung des geplanten Bauprojektes zu stellen. Erst danach greifen für beide Vertragspartner klar definierte Vertragsstrafen bei Nichterfüllung des geschlossenen Vertrages, schreibt die FWG. Sie will zudem unter anderem wissen, ob es im Mietvertrag einen Passus gibt, der Café Extrablatt eine Entschädigung für entgangenen Gewinn bei Nichterfüllung des Vertrages zusagt und wie hoch diese Zahlungen wäre. Sollten keine feste Summe vereinbart worden sein, will die Wählergemeinschaft von der MEGB eine Kostenschätzung, was im schlimmsten Fall auf die Stadt zukommen könnte.

Stadtrat Adil Oyan (Grüne) informierte in der Stadtverordnetenversammlung im Februar (wie berichtet) auf Nachfrage der FDP, dass die MEGB keine Rückstellungen für mögliche Schadensersatzforderungen der Café Extrablatt Immobilien GmbH gebildet hat. „Warum sind keine Rückstellungen gebildet worden?“, fragen die Freien Wähler. Sie bitten um zeitnahe Beantwortung aller Fragen, „denn die Kenntnis über die Höhe möglicher Entschädigungszahlungen ist eine wichtige Voraussetzung für sachgerechte Entscheidungen der Stadtverordneten“, heißt es abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.02.2020