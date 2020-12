FWG fordert mehr Tempo beim Wohnbau

Bensheim.Bensheim braucht dringend Wohnraum. Hierzu wurden diverse Bauvorhaben mit Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung auf den Weg gebracht, „die aber bisher zu keinem Abschluss oder noch enttäuschender nicht mal begonnen wurden“, schreibt die FWG.

Das Eulergelände befinde sich nach Jahren der Planung und Umsetzung auf der Zielgeraden, wobei die verkehrliche Belastung der neuen Anwohner nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. Eine Zone mit Tempo 30 würde, wie von der FWG mehrfach beantragt, Abhilfe schaffen.

Auf dem Meerbachsportplatz sei von Wohnungen weit und breit nichts zu sehen. Auf dem ehemaligen Geländer der CBM in Schönberg sehe es nicht besser aus. „Was läuft da schief?“, fragen sich die Freien Wähler und weiter: Ist Bensheimer Grund und Boden zum Spekulationsobjekt geworden? Werfen die bebaubaren Objekte zum jetzigen Zeitpunkt nicht genügend Rendite ab? Kaufen Investoren die Objekte nur, um sie zu einem späteren Zeitpunkt gewinnbringend abzustoßen? Ist das Rathaus nicht zielstrebig genug, die Bauvorhaben begleitend umzusetzen?

In ihrer Video-/Telefonkonferenz will sich die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) am heutigen Dienstag (8.) ab 20 Uhr mit dieser Thematik befassen. Im Anschluss daran folgen die Kurzberichte aus den Sitzungen der städtischen Gremien. Gäste sind zu der Video-/Telefonkonferenz eingeladen. Die Zugangsdaten können unter www.fwg-bensheim.de beantragt werden. red

