FWG informiert sich übers Bürgerhaus

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft Bensheim (FWG) verzichtet auf Grund des Anstiegs der Coronainfektionen auf den für Samstag (24.) geplanten Informationsstand in der Bensheimer Innenstadt.

Am Dienstag (27.) informiert sich die FWG bei einem Ortstermin mit Vertreten der MEGB über den aktuellen Stand und den weiteren Verlauf der Sanierung des Bürgerhauses. Die Einbindung des Dalbergerhofes und des Beauner Platzes in die Umfeldgestaltung des Bürgerhauses ist ebenfalls Thema. In der anschließenden Telefon- und Videokonferenz um 20 Uhr zieht die FWG ein Resümee zu dem Ortstermin.

Weitere Themen der Videokonferenz sind: Austausch über die Sitzungen des Bauausschusses und des Haupt- und Finanzauschusses, Vorbereitung auf die Stadtverordnetenversammlung. Gäste sind willkommen und können sich unter www.fwg-bensheim.de, Rubrik „Kontakte“ per Mail anmelden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.10.2020