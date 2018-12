FWG: Mehr Geld fürs Frauenhaus

Bensheim.Die Freien Wähler sind der Ansicht, dass sich die Stadt stärker engagieren sollte, um den Verein Frauenhaus bei einem Teil seiner wichtigen Arbeit mit Mitteln aus dem Haushalt zu unterstützen.

„Zwar werden für den Betrieb des Frauenhauses und die Beratungsstelle Landes- und kommunale Mittel zur Verfügung gestellt. Doch reichen diese nicht aus. So muss die Arbeit mit Eigenmitteln des Vereins finanziert werden“, betont Stadtverordneter Rolf Tiemann. Deshalb hat die FWG einen Änderungsantrag für die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag (18.) gestellt – „in Erwartung einer fraktionsübergreifenden Zustimmung“, so Tiemann.

Es geht um 10 000 Euro

Konkret geht es darum, keine zusätzlichen 10 000 Euro für das Anlegen von Blühstreifen im Etat festzuschreiben. Die Koalition hatte einen entsprechenden Vorschlag im Haupt- und Finanzausschuss erfolgreich eingereicht. Das Geld soll nach Meinung der FWG stattdessen dem Verein Frauenhaus zur Verfügung gestellt werden. Im Haushalt blieben dann wie ursprünglich vorgesehen 15 000 Euro für weitere Blühstreifen.

Der Verein ist seit 30 Jahren Träger des Frauenhauses in Bensheim und hat seit dem Bestehen Zuflucht für 1516 Frauen und 1404 Kinder geboten. Die Mehrzahl der hilfe- und schutzsuchenden Frauen und Kinder, insgesamt 5159 Menschen, konnten wegen unzureichender Kapazität nicht aufgenommen werden. „Sie mussten aus Platzmangel abgewiesen werden, was oft schlimme Folgen für die Betroffenen zur Folge hat“, schreiben die Freien Wähler in einer Pressemitteilung. In Ergänzung zum Frauenhaus wurde 1990 die „Beratungs- und Interventionsstelle Häusliche Gewalt gegen Frauen“ eingerichtet, die seit 2016 Sprechstunden in Bensheim, Lampertheim und Rimbach anbietet. Für diese wichtige Arbeit stehe nur eine mit einem jeweils einjährigen Zeitvertrag beschäftigte Mitarbeiterin zur Verfügung. Dies reiche nicht aus, um den Bedarf nach Beratung und Präventionsarbeit zu decken.

Die Arbeit des Vereins werde in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen – sieht man vom 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, und dem jährlichen Benefizkonzert in Bensheim ab. Wegschauen und ignorieren bei Verdacht auf häusliche Gewalt sei leider das gängige Verhaltensmuster in unserer Gesellschaft.

Die Freien Wähler hatten sich zu einem Info-Gespräch mit der Vorsitzenden Christine Klein sowie den Mitarbeiterinnen Iris Tremmel und Natalia Sedich getroffen.

Die Kommunalpolitiker der FWG zeigten sich nach der Zusammenkunft beeindruckt von der engagierten, zum großen Teil ehrenamtlichen Arbeit des Vereins. „Wir sind aber bestürzt über das Ausmaß an häuslicher Gewalt in unserer Gesellschaft und beschämt darüber, wie wenig Beachtung dieses Problem findet.“ dr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.12.2018