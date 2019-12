FWG: Neue Kita mit drei Geschossen

Bensheim.Bensheim ist eine kinder- und familienfreundliche Stadt, schreibt die FWG in einer Pressemitteilung. Um diesem Anspruch weiterhin gerecht zu werden, sind weitere Krippen- und Kindergartenplätze nötig. Doch Grund und Boden für einen Neubau sind in Bensheim rar. Deshalb begrüßt die FWG den Bau einer neuen Kindertagesstätte am Berliner Ring, der zweigeschossig ausgeführt werden soll.

Wenn es jedoch schwierig ist, geeignete Grundstücke zu finden, warum wird nicht gleich ein drittes Geschoss draufgesetzt, um dem Platzbedarf frühzeitig gerecht zu werden, fragen sich die Freien Wähler. Sie wollen dies in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag anregen. Weitere Themen bespricht die FWG am morgigen Dienstag (17.) ab 18 Uhr in der Weinschänke Hillenbrand bei ihrer wöchentlichen Sitzung. Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.12.2019