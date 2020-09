FWG peilt Fraktionsstatus an

Bensheim.„Wir als FWG haben wegen unserer kritischen, konstruktiven, pragmatischen und sachlichen Politik im letzten Jahr viel Zustimmung erfahren“, meint Rolf Tiemann, Mandatsträger der Wählergemeinschaft in der Stadtverordnetenversammlung. Er sei daher optimistisch und überzeugt, dass die FWG gute Chancen habe, bei der Kommunalwahl 2021 wieder Fraktionsstatus zu erreichen, betonte Tiemann bei der Mitgliederversammlung der Freien Wähler Gemeinschaft Bensheim.

In seinen Ausführungen ging Tiemann auf die derzeitige politische Stimmung in Bensheim ein. Die Bürgerschaft sei mit der dominierenden Führung im Rathaus und der Stadtverordnetenversammlung durch die CDU mehr als unzufrieden. Dies zeige sich deutlich durch die vermehrte Bildung von Bürgerinitiativen.

Von Riedwiese bis Marktplatz

Angefangen habe es mit der BI Riedwiese, die durch die FWG unterstützt worden sei, als es um die Ansiedlung einer Bauschuttrecyclinganlage ging. Ebenso habe die FWG die BI Friedhofstraße zur Einführung einer Tempo-30-Zone unterstützt, in dem sie Anträge im Ortsbeirat Mitte und der Stadtverordnetenversammlung gestellt habe. Die finalen Ergebnisse stünden aus. Noch deutlicher zeige sich der Widerstand beim Haus am Markt.

Positiv sei zu vermerken, dass auf Basis eines Antrages der FWG der Bauschutt weggeräumt worden sei und die Fläche vorläufig wieder benutzt werden könne. Letztendlich sei die Abschaffung der Straßenbeitragssatzung dank der BI in Gronau und Schwanheim ebenfalls mit Unterstützung der FWG erreicht worden.

In seinem Ausblick auf die kommenden Schwerpunktthemen in Bensheim nannte Tiemann die Verlagerung der Firma Sanner und den Bau einer neuen Kita für Schwanheim und Fehlheim. Dabei sei es unabdingbar, die Bensheimer sehr frühzeitig in die Entscheidungsprozesse mit einzubinden, wie es die FWG seit jeher fordere und vertrete, denn sonst seien die nächsten Bürgerinitiativen schon programmiert.

Im Anschluss an die Ausführungen von Tieman folgten die Berichte des Kassenwartes und der Kassenprüfer – und es wurden Kassenwart und Vorstand für das Jahr 2019 einstimmig entlastet.

Peter Leisemann wiedergewählt

Danach kam es zur Wahl des Vorstands, der alle zwei Jahre gewählt werden muss. Peter Leisemann, Vorsitzender der FWG, erwähnte hierzu, dass man ohne große Mühe wieder einen kompletten Vorstand zur Wahl anbieten könne und somit kein Vorstandsposten vakant sei.

Zum neuen Vorstand wurden gewählt: Peter Leisemann bleibt Vorsitzender. Jürgen Beck löst Waldemar Walter als zweiten Vorsitzenden ab. Kassenwart bleibt Bruno Link, ebenso wie Liane Frahs Schriftführerin und Rolf Tiemann Pressesprecher. red

