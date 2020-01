FWG spricht über die MEGB

Bensheim.Der Grundgedanke zur Installation einer Marketing und Entwicklungsgesellschaft (MEGB) in Bensheim war aus damaliger Sicht richtig, schreibt die FWG. Das Gewerbegebiet Stubenwald I sollte und musste vermarktet werden, um die Ansiedlung erfolgreicher Unternehmen in Bensheim voranzutreiben.

Zum damaligen Zeitpunkt ein Erfolgsmodell, das sich gerechnet hat. Und wie sieht es heute aus? „Es gibt nicht mehr viel zu vermarkten. Deshalb wurden die Aufgabenfelder der MEGB sukzessive erweitert, damit eine Daseinsberechtigung noch besteht. Die Verwaltung und Betreuung städtischer Liegenschaften wie Bürgerhaus oder der Neubau und Abriss des Hauses am Markt wurden in die Hände der MEGB übergeben und hiedurch der Stadtverordnetenversammlung der Kontrolle entzogen“, meinen die Freien Wähler.

Die FWG will in ihrer Fraktionssitzung heute über die Sinnhaftigkeit der MEGB aus heutiger Sicht und deren Zukunft beraten. Weitere Themen zu den Sitzungen der städtischen Gremien stehen anschließend zur Beratung an. Die Freie Wähler Gemeinschaft Bensheim trifft sich hierzu heute, Dienstag (28.), um 18 Uhr in der Weinschänke Hillenbrand zu ihrer wöchentlichen Sitzung. Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.01.2020