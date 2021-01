FWG spricht über Innenstadt-Leerstände

Bensheim.Die Freien Wähler werden sich in ihrer Videokonferenz am heutigen Dienstag (19.) mit dem Problem der Innenstadtbelebung beschäftigen, das durch die Corona-Pandemie noch verstärkt worden sei.

Schon vor dem Ausbruch der Pandemie konnte eine besorgniserregende Zunahme von Leerständen in Bensheim beobachtet werden, schreibt die FWG. Der stetig wachsende Online-Handel und die Ansiedlung des großen Fachmarktzentrums am alten Güterbahnhof setzten die Geschäfte in der Innenstadt immer mehr unter Druck. Die durch die Corona-Maßnahmen erzwungene Schließung aller Restaurants und der meisten Geschäfte wirke wie ein Brandbeschleuniger und werde diese vorhersehbare Entwicklung noch forcieren, befürchtet die FWG.

Höchste Priorität hat aus ihrer Sicht daher die Etablierung eines professionellen Stadtmarketings, das dieser bedrohlichen Tendenz entgegenwirkt. Ziel müsse es sein, die Immobilienbesitzer bei sich ankündigenden oder bereits bestehenden Leerständen zu beraten und zu unterstützen.

Um möglichst schnell dauerhafte Lösungen zu finden, sei die Einbindung von Einzelhändlern, weiteren Geschäftsleuten, Gastronomen und Vereinen erforderlich. Diese Lösungen könnten beispielsweise aus der Ansiedlung neuer Geschäfte und Restaurants, der Schaffung von Treffpunkten für Jugendliche, der Einrichtung von Büros oder Arztpraxen bestehen, für die nach dem Wegzug vieler Praxen aus der Innenstadt Bedarf vorhanden sei.

Die Immobilienbesitzer selbst könnten durch moderate Mieten wesentlich zum Gelingen der Innenstadtbelebung beitragen. Die Umwandlung von Leerständen in Wohnungen biete ebenfalls eine Möglichkeit zur nachhaltigen Belebung und darüber hinaus zur Deckung der stetig wachsenden Nachfrage nach Wohnraum in Bensheim.

Die Freien Wähler Bensheim sind sicher, dass mit solchen Maßnahmen eine zunehmende Verödung der Innenstadt effektiv verhindert werden kann. Weitere Themen des Treffens sind der Bericht über die zweite Biodiversitätskonferenz des Kreises Bergstraße mit den Schwerpunkten Gründung eines Landschaftspflegeverbandes und der Minimierung des Flächenverbrauches sowie die Vorbereitung auf die Kommunalwahl im März. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.01.2021